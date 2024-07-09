Yamal'dan iki tarihi rekor birden!

İspanyol yıldız Lamine Yamal, EURO 2024'te Fransa'ya karşı attığı golle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en genç gol atan isim oldu.

Yamal'dan iki tarihi rekor birden!
EURO 2024 yarı finalinde Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçti.

Lamine Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)

Yamal ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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