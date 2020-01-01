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Vladimir Petkovic: "Fenerbahçe hoca aldı, bilmiyor musunuz?"

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'e basın toplantısında Fenerbahçe sorusu soruldu.

Vladimir Petkovic: 'Fenerbahçe hoca aldı, bilmiyor musunuz?'
Fenerbahçe'nin Vitor Pereira öncesinde gündemine gelen teknik adamlardan biri olan İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, EURO 2020'ye veda etmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında "Fenerbahçe'ye gidecek misin" şeklinde bir soru gelmesinin üzerine Petkovic, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, kararları sadece ben vermiyorum" dedi.

"BAĞLANTISI OLAN BANA ULAŞSIN"

Milli Takım'da devam edip etmeyeceği sorulan 57 yaşındaki hoca, "Birilerinin bağlantıları varsa bana ulaşabilir. Mail adresimi de veririm, sonunda belki komisyon da alabilir. Bazıları yüzde 20 alıyor, bazıları daha az" diyerek esprili bir yanıt verdi.

İsviçre, çeyrek finalde 120 dakikası 1-1 biten maçın sonunda İspanya'ya penaltılarda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

 

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