Virgil van Dijk'tan Türkiye açıklaması!

Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, Romanya'yı mağlup ettikleri maçın ardından Türkiye açıklamasında bulundu.



Tecrübeli stoper, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir rakip olduğunu söyledi.



Virgil van Dijk, "Bizi şaşırtmalarına izin vermemeliyiz. Bakalım çeyrek finalde kiminle eşleşeceğiz, Türkiye çok zor bir rakip" ifadelerini kullandı.



Hollanda'nın rakibi, saat 22.00'de oynanacak Avusturya-Türkiye maçının galibi olacak.



