AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇek CumhuriyetiÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
030 05 28
KALDI

Virgil van Dijk EURO 2020'de oynayamayacak

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini duyurdu.

Virgil van Dijk EURO 2020'de oynayamayacak
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Hollandalı oyuncusu Virgil van Dijk, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

Dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın ekim ayından beri sahalardan uzak olan Van Dijk, kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Takıma dönebilmek için sıkı bir şekilde çalıştığı belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "EURO 2020'ye gitmemenin ve tedavimin son aşamasına odaklanmanın fiziksel olarak doğru olduğuna karar verdim. Kulüple sezon öncesi çalışmalara odaklanacağım ve bu gerçekçi bir hedef." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'yi kaçıracağı için üzgün olduğunu kaydeden Van Dijk, "Ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum ama biraz daha sabırlı olmanın ve yeni sezona hazırlanmanın yapılacak doğru şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'da bu sezon 8 maçta oynayan Van Dijk, önceki iki sezonda takımının bütün lig maçlarında görev almıştı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Laudrup kardeşler, EURO 2020'de Türkiye'nin başarılı olacağını düşünüyor
Virgil van Dijk EURO 2020'de oynayamayacak
Şenol Güneş: "Burak Yılmaz Beşiktaşlı"
A Milli Takım'ın oynayacağı statlar belli oldu
EURO 2020 kupası görücüye çıktı
Muhammet Demir: "Burak Yılmaz ile iyi ikili oluruz"
Fenerbahçeli Attila Szalai, EURO 2020 aday kadrosunda
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı
Mustafa Sandal, A Milli Takım şarkısı yapacak
Şenol Güneş: "Ercan Kara'yı elimizden kaçırdık"
Sporx
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play