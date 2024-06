Vincenzo Montella'dan Avusturya maçı 11'i için sürpriz karar

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, 2 Temmuz'da Avusturya ile oynayacağımız Son 16 Turu karşılaşmasında farklı bir 11 ve farklı bir planlamayla Ay-Yıldızlılar'ı sahaya sürmeyi planlıyor.F Grubu'ndaki son karşılaşmamız olan Çekya mücadelesi sonrasında stoper Samet Akaydin ve kaptan Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düşmüştü.Montella'nın, turnuvanın en formda ekiplerinden biri olarak gösterilen ve hazırlık maçında 6-1 kaybettiğimiz Avusturya önünde farklı isimleri oynatmasının yanı sıra takım içindeki bazı rolleri de değiştirmesi bekleniyor. Savunmanın ortasında Samet'in yerine sağ stopere Merih Demiral'in, cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı'nın sol stopere geçeceği tahmin ediliyor.Çekya karşısında sonradan oyuna giren ve başarılı bir performans gösteren Okay Yokuşlu'nun, orta sahanın göbeğinde Salih Özcan'ın yerine formayı kapacağı düşünülüyor. Montella, sakatlığını atlatması sonrasında 3-4 gündür takımla idmanlara çıkan ve hazır hale gelen İrfan Can Kahveci'yi sağ kanatta, solda Kenan Yıldız'ı, santrforda Barış Alper'i, onun arkasında da Arda Güler'i oynatmayı planlıyor. Hakan'ın oyun kurma görevini İrfan Can ve Arda'nın birlikte üstlenmeleri bekleniyor. Maç içinde Barış'ın sağ kanada geçip, Arda'nın santrfor gibi oynayıp, İrfan Can'ın da ona yakın oynaması da planlar arasında yer alıyor.Türkiye'nin Avusturya maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:Mert Günok. Mert Müldür. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.