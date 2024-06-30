Vincenzo Montella: "Çeyrek final bizi bekliyor"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi takıma seslendi.
A Milli Takım, 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak. Turnuvada ev sahibi Almanya'dan bile fazla seyirciyi stada çeken A Milli Takım, Leipzig'de de yoğun taraftar desteği ile sahada olacak.
Şimdiden şehirde otellerde yer bulunmuyor. Montella, hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçının kayıtlarını defalarca izleyip planlama yapıyor.
"ÇEYREK FİNAL BİZİ BEKLİYOR"
İtalyan çalıştırıcı düşüncelerini oyuncularla da paylaşıyor. Montella'nın, "Avusturya bir makine gibi. Ona arıza yaptıracak planlarımız var. Disiplinli, agresif ve dikkatli oynayacağız. Söylediklerimi yapın, çeyrek final bizi bekliyor" uyarıları yapıyor.
TEK EKSİK SAMET
Milliler, Avusturya maçının hazırlıklarına devam etti. Ay-Yıldızlı ekip, top kapma, taktik ve son vuruş çalışmaları yaptı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenmana adalesinde zorlanma sebebiyle tedavisi devam eden Samet Akaydın dışında kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.
Şimdiden şehirde otellerde yer bulunmuyor. Montella, hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçının kayıtlarını defalarca izleyip planlama yapıyor.
"ÇEYREK FİNAL BİZİ BEKLİYOR"
İtalyan çalıştırıcı düşüncelerini oyuncularla da paylaşıyor. Montella'nın, "Avusturya bir makine gibi. Ona arıza yaptıracak planlarımız var. Disiplinli, agresif ve dikkatli oynayacağız. Söylediklerimi yapın, çeyrek final bizi bekliyor" uyarıları yapıyor.
TEK EKSİK SAMET
Milliler, Avusturya maçının hazırlıklarına devam etti. Ay-Yıldızlı ekip, top kapma, taktik ve son vuruş çalışmaları yaptı. Son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenmana adalesinde zorlanma sebebiyle tedavisi devam eden Samet Akaydın dışında kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1