Veli Kavlak: '6-1'lik skor Türkiye'ye yarar'

Avusturya Milli Takımı'nın formasını 31 kez giyen ve kariyerine Rapid Wien U16'da teknik direktör olarak devam eden Veli Kavlak, Avrupa Şampiyonası son 16 turu öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



- Türkiye-Avusturya maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?



"Tahmin etmek çok zor. Avusturya'da şu an inanılmaz bir atmosfer var. Ülke olarak zorlu bir gruptan birinci olarak çıkmaları öz güvenlerini çok büyük ölçüde artırdı. Onlar da artık kendilerini favori olarak görüyorlar. Türkiye de çok zor bir dönemden başarıyla ayrıldı. Ben Avusturya'nın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Ama son 16 olduğu için stres de girecektir işin içine."



"HOLLANDA GRUPTA ÜST DÜZEY OYNAMADI"



- Turu geçen nereye kadar devam edebilir?



"Gelecek rakiplere bağlı. Tahminen diğer gruptan gelecek takım Hollanda olarak daha önde görünüyor. Oyun anlamında Hollanda grup maçlarında çok üst düzey performans göstermedi. O yüzden son 16 turunu geçen taraf yarı finali görebilir."



- Hazırlık maçındaki 6-1'lik yenilgi Türkiye'ye avantaj mı, dezavantaj mı sağlar?



"O hazırlık maçıydı. Şimdiki atmosfer, coşku çok farklı olacak. Avusturya çok öz güvenli şekilde geliyor. Türkiye de iyi bir performans göstermek istiyor. Heyecanla takımların birbirine nasıl üstünlük kurmaya çalıştıklarını göreceğiz. Rövanşı alma duygusu avantaj sağlayabilir."



"SÜRPRİZ DEĞİL, ÇALIŞILMIŞ BAŞARI"



- Grup maçlarının en dikkat çeken takımı hangisiydi?



"Turnuva'nın en dikkat çeken ve fark yaratan takımı kesinlikle Avusturya. Çünkü turnuvaya damga vurdular. Hollanda, Fransa ve Polonya'nın olduğu zor grupta sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da çok iyi işler yaptılar. Bütün Avrupa'nın beğenisini kazandılar."



-Şampiyona öncesi Avusturya'nın çıkış yapacağını söylemiştiniz. Buna "Sürpriz" demek haksızlık değil mi?



"Kamuoyu beklemese de onlar bu başarıyı bekliyordu. Şu an herkesi şaşırttılar. Ancak bu başarı çalışılmıştı. Avusturya'nın hazırlık maçlarında gösterdiği performansı da düşünürsek bu başarının geleceği belliydi."



