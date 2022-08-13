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Van Gaal'den Weghorst itirafı

Louis Van Gaal, Arjantin maçında Weghorst'un attığı ikinci goldeki serbest vuruş organizasyonunun aslında Memphis Depay için olduğunu söyledi.

Van Gaal'den Weghorst itirafı
Hollanda'daki görevi sona eren Louis Van Gaal, verdiği röportajda Arjantin maçında Weghorst'un attığı ikinci golle ilgili itirafta bulundu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Weghorst'un attığı ikinci golde serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi. Topu çok iyi önüne aldı ve önce sola yönelip sağ ayağıyla çok iyi bitirdi." diye konuştu.

Arjantin'e elendikleri penaltılarla ilgili de konuşan Van Gaal, "Her antrenmanımızda penaltı çalışması yaptık. Hepsini atan sadece Van Dijk'tı ama maçta atamadı." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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