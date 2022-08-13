Van Gaal'den Weghorst itirafı

Hollanda'daki görevi sona eren Louis Van Gaal, verdiği röportajda Arjantin maçında Weghorst'un attığı ikinci golle ilgili itirafta bulundu.



Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Weghorst'un attığı ikinci golde serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi. Topu çok iyi önüne aldı ve önce sola yönelip sağ ayağıyla çok iyi bitirdi." diye konuştu.



Arjantin'e elendikleri penaltılarla ilgili de konuşan Van Gaal, "Her antrenmanımızda penaltı çalışması yaptık. Hepsini atan sadece Van Dijk'tı ama maçta atamadı." diye konuştu.



