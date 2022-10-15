Van Gaal: 'Bıraktım ama Portekiz ararsa dinlerim'

Hollanda Milli Takımı ile yollarını ayıran Louis Van Gaal, yaptığı açıklamada bir kez daha emekli olduğunu duyurdu.



Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrası takım çalıştırmayı düşünmediğini söylerken 'Portekiz ararsa geri dönerim' sözleri ile gündeme oturdu. Van Gaal açıklamasında, "Tekrar emekli oldum ama Portekiz ararsa dinlemeye hazırım. Tüm söyleyeceklerim bunlar" ifadelerini kullandı.



Van Gaal bilindiği gibi Dünya Kupası'na hazırlık döneminde prostat kanseri olduğunu açıklamış ve tedavi sürecini Hollanda'nın başındayken sürdürdü.



Ajax'ta teknik direktörlük kariyerine başlayan Van Gaal, sonrasında sırasıyla Barcelona, Hollanda Milli Takımı, AZ Alkmaar, Bayern Münih ve Manchester United'da görev yaptı.



