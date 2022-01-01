Valencia'yı sakatlık da durduramadı; Yine sahada

Ekvador'un Dünya Kupası'nda attığı son 6 golde imzası bulunan Enner Valencia, turnuvada ülkesini sırtlamaya devam ediyor. Ekvador'un kaptanı Valencia, mücadelenin 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Valencia, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kenara alındı. Valencia'nın yerine Rodriguez oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, "Biraz kötü hissettim. Ağrılarıma rağmen oynadım. Ama eğer salı günü Senegal'e karşı oynayabilirsem umuyorum ki çok daha iyi olacak" demişti.



TAMAMEN TEDBİR AMAÇLI



Enner Valencia, "Benim için önemli olan takıma yardım edebilmem ve en iyisini hayal etmek için güçlü bir şekilde devam etmemiz" sözleriyle de iddiasını ortaya koymuştu. Valencia'nın milli takımdan arkadaşı Robert Arboleda, "İlk maçında sağ dizine bir darbe almıştı. Hollanda maçındaki sedyeli görüntü kötü algılanabilir ama hocamız devam etmemesini istedi. Tamamen tedbir amaçlıydı. İyi bir şekilde toplanıp sonraki maçta onu sahada görmeyi bekliyoruz. Umarım her şey onun ve bizim için iyi gider." açıklamasını yaptı.



TAKTİKLER HAZIRLANDI



Grupta 4 puanı bulunan Ekvador, son 16 turu için büyük bir avantaja sahip. Valencia, Senegal maçına 11'de çıkar ve ülkesi mücadeleyi erken koparırsa yine yedek kulübesine alınacak. Yedek kalması halinde ise mücadelenin gidişatına göre yeniden formasını giyecek.



