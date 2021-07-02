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Unai Simon: "Maçın adamı Yann Sommer'di"

İspanya Milli Takımı'nın kalecisi Unai Simon, karşılaşmada 10 kurtarış yapan İsviçre'nin kalecisi Yann Sommer'in hakkını verdi.

Unai Simon: 'Maçın adamı Yann Sommer'di'
İspanya'nın İsviçre'yi EURO 2020 çeyrek finalinde penaltılarla 4-2 elediği maçın adamı seçilen kaleci Unai Simon karşılaşmanın ardından konuştu.

Simon, rakip meslektaşı Yann Sommer'i överken, "Futbol adil bir oyundur, biz kazanmayı hak ettik ancak sanırım maçın oyuncusu ödülünü Yann Sommer'e vermeliyim." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen başarılı kaleci, "Yarı finale dinlenmiş ve özgüvenli gideceğiz. Başımız dik, bu kupayı almalıyız" dedi.

İspanya, daha önce yarı final oynadığı 4 turnuvada da finale çıkmayı başardı.

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