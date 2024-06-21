Ukrayna, ikinci yarıda turnuvaya tutundu

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.



Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.



Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.



Grupta puan durumu şu şekilde;



1- Romanya (3) - Bir maçı eksik

2- Slovakya (3)

3- Ukrayna (3)

4- Belçika (0) - Bir maçı eksik



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Slovakya öne geçti. Soldan çizgiye inen Haraslin'in ortasında altıpasın sağında Schranz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



54. dakikada Ukrayna beraberliği yakaladı. Soldan Zinchenko'nun yerden sert ortasında penaltı noktasında topla buluşan Shaparenko'nun gelişine şutunda, top filelere gitti: 1-1



80. dakikada Ukrayna öne geçti. Shaparenko'nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Yaremchuk, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle altıpasın sağında karşı karşıya kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun, kalecinin yanından hafif dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



Stat: Düsseldorf Arena



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko (Dk. 67 Obert), Lobotka, Kucka, Duda (Dk. 60 Benes), Schranz (Dk. 86 Sauer), Haraslin (Dk. 67 Suslov), Bozenik (Dk. 60 Strelec)



Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Brazhko (Dk. 85 Sydorchuk), Shaparenko (Dk. 90+2 Talovierov), Sudakov, Yarmolenko (Dk. 67 Zubkov), Mudryk (Dk. 85 Malinovskyi), Dovbyk (Dk. 67 Yaremchuk)



Goller: Dk. 17 Schranz (Slovakya), Dk. 54 Shaparenko, Dk. 80 Yaremchuk (Ukrayna)



Sarı kart: Dk. 84 Yaremchuk (Ukrayna)



