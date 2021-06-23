Uğurcan Çakır: 'Bu üzüntüyü telafi edeceğiz'







Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum."

A Milli takımın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından büyük hayalkırıklığı yaşanırken, Uğurcan Çakır'dan bir açıklama geldi.İtalya, Galler ve İsviçre maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;