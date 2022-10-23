Uğur Meleke: 'Futbolun Messi'ye borcu var'

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası final karşılaşması öncesi Uğur Meleke, Hürriyet'te görüşlerini aktardı.



Futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu var diyen Uğur Meleke'nin yorumları şu şekilde;



"Sanırım en son Fransa'98'in finalinde bu kadar şanslıydık; tüm zamanların en iyisi argümanında yer alan iki büyüğü, Zidane ve Ronaldo'yu karşılıklı izlemiştik. Bu final de Mbappe-Messi'yi buluşturduğu için şanslıyız. Mbappe'nin aynen 1998 finalindeki Fransa gibi bir star oyuncu grubu var etrafında. Daha kaliteli, daha derin bir kadro. Messi'nin takımınınsa avantajı duygusal seviyesi. İştahı ve kolektif bilinci."



"Bazı sporcular bir sporu çok iyi yaparlar: LeBron James gibi. Ya da Cristiano gibi. Ama bazıları vardır ki o sporu alıp başka bir seviyeye taşırlar. O spora dokunurlar, onu değiştirirler: Michael Jordan gibi. Muhammed Ali gibi. Maradona ve Messi gibi. O yüzden futbolun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu var zaten. Bu maç 90 dakikada bitmese dahi iki buçuk-üç saatin sonunda Messi'nin gözyaşlarıyla biteceği kesin. Umarım onlar sevinç gözyaşları olurlar."



