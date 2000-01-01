AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACKuzey MakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

UEFA'dan EURO24 öncesinde olay karar

UEFA, Almanya'da düzenlenecek olan EURO24 öncesinde takımların oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkarmayı hedefliyor.

UEFA'dan EURO24 öncesinde olay karar
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesinde UEFA radikal bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

OYUNCU SAYISI ARTACAK

Sky Sports'un haberine göre UEFA, EURO24'te takımların oyuncu sayısını 23'ten, 26'ya çıkarma kararına yeşil ışık yaktı.

Haberin detaylarında bu önerinin ilk olarak iki hafta önce Düsseldorf'ta tüm ülkelerin teknik direktörlerinin katıldığı bir toplantı sırasında dile getirildi, ancak Pazartesi günü yapılan UEFA ulusal müsabakalar komitesi toplantısında delegelerin Euro 2024 kurallarının değiştirilmesi lehinde oy kullandığını öğrendi.

Kararın henüz kesinleşmediği UEFA yürütme komitesinin (EXCO) kural değişikliğini onaylaması gerektiği de söylendi.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
UEFA'dan EURO için yeni karar! 32 takım...
UEFA'dan TFF'nin "Sunduğun Gol Olsun" projesine ödül
Sporda İtalyanlar bu yaza damgasını vurdu
EURO 2020 final günü çıkan olaylara inceleme başlatıldı
Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw
İtalya'da Kovid-19 artışında EURO2020 şüphesi
İngiltere Rashford'a destek için toplandı
Spor dünyasından ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek
Şampiyonluk, İtalya ekonomisine 4 milyar avro değer katacak
Donnarumma: "Kazandığımızı fark etmedim"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play