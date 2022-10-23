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Turnuvanın en değerli oyuncusu Messi oldu

2022 Dünya Kupası'nda "Turnuvanın En Değerli Oyuncusu" ödülü Lionel Messi'ye verildi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu Messi oldu
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.

FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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