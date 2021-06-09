AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAÞLAMASINA
002 07 25
KALDI

Türkiye'nin Avrupa Futbol Þampiyonasý macerasý

A Milli Futbol Takýmý, 98 yýllýk tarihinde 5. kez finallerde mücadele edecek.

Türkiye'nin Avrupa Futbol Þampiyonasý macerasý
A Milli Futbol Takýmý, 2020 Avrupa Þampiyonasý (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.

Türkiye, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý macerasýnda elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çýktý. Ay-yýldýzlý ekip ilk kez Þenol Güneþ yönetiminde Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek.

1996'da Ýngiltere'nin düzenlediði finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçýný gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yýlýnda Hollanda ve Belçika'nýn ortaklaþa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çýkýp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takýmý, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarýnda Letonya'ya elenerek katýlamadý.

Ay-yýldýzlý ekip, Fatih Terim yönetiminde katýldýðý EURO 2008'de ise büyük bir baþarýya imza atarak, yarý finale kadar yükseldi. Almanya'ya þanssýz biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Þampiyonalarý tarihindeki en iyi dereceye imza attý.

Milli Takým, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarýný 3 puanla 3. sýrada tamamlayarak elendi.

- Avrupa Þampiyonasý'nda Türkiye

A Milli Futbol Takýmý'nýn Avrupa Þampiyonasý tarihindeki performans tablosu þöyle:

YýlTurOGBMAY
1960 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1964 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1968 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1972 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1976 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1980 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1984 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1988 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1992 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5
2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4
2004 Play-off aþamasýnda elendi - - - - - -
2008 Yarý final 5 3 0 2 8 9
2012 Play-off aþamasýnda elendi - - - - - -
2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4
- Türkiye'nin Avrupa Þampiyonasý macerasý

Türkiye'nin, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý eleme maçlarý ve katýldýðý finallerdeki performans tablosu þöyle:

- Fransa 1960

Türkiye - Romanya: 2 - 0

Romanya - Türkiye: 3 - 0

- Ýspanya 1964

Ýtalya - Türkiye: 6 - 0

Türkiye - Ýtalya: 0 - 1

- Ýtalya 1968

Serbest Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Ýspanya: 0 - 0

Türkiye - Serbest Ýrlanda: 2 - 1

Ýspanya - Türkiye: 2 - 0

Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Ýspanya 6 3 2 1 6 2 8
2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7
3-Serbest Ýrlanda 6 2 1 3 5 8 5
4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4
- Belçika 1972

Batý Almanya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1

Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3

Polonya - Türkiye: 5 - 1

Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Polonya: 1 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Batý Almanya 6 4 2 0 10 2 10
2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6
3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5
4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3
- Yugoslavya 1976

Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 1

Türkiye - Ýsviçre: 2 - 1

SSCB - Türkiye: 3 - 0

Ýsviçre - Türkiye: 1 - 1

Serbest Ýrlanda - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - SSCB: 1 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8
2-Serbest Ýrlanda 6 3 1 2 11 5 7
3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6
4-Ýsviçre 6 1 1 4 6 11 3
- Ýtalya 1980

Galler - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Malta: 2 - 1

Türkiye - Batý Almanya: 0 - 0

Malta - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Galler: 1 - 0

Batý Almanya - Türkiye: 2 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Batý Almanya 6 4 2 0 17 1 10
2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7
3-Galler 6 3 0 3 11 8 6
4-Malta 6 0 1 5 2 21 1
- Fransa 1984

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Avusturya - Türkiye: 4 - 0

Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3

Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 1 - 0

Batý Almanya - Türkiye: 5 - 1

Türkiye - Avusturya: 3 - 1

Takýmlar O G B M A Y P
1-Batý Almanya 8 5 1 2 15 5 11
2-Kuzey Ýrlanda 8 5 1 2 8 5 11
3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9
4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7
5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2
- Batý Almanya 1988

Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 0 - 0

Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0

Ýngiltere - Türkiye: 8 - 0

Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

Takýmlar O G B M A Y P
1-Ýngiltere 6 5 1 0 19 1 11
2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8
3-Kuzey Ýrlanda 6 1 1 4 2 10 3
4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2
- Ýsveç 1992

Serbest Ýrlanda - Türkiye: 5 - 0

Türkiye - Polonya: 0 - 1

Polonya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Ýngiltere: 0 - 1

Ýngiltere - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 3

Takýmlar O G B M A Y P
1-Ýngiltere 6 3 3 0 7 3 9
2-Serbest Ýrlanda 6 2 4 0 13 6 8
3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7
4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0
- Ýngiltere 1996

Elemeler:

Macaristan - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Ýzlanda: 5 - 0

Türkiye - Ýsviçre: 1 - 2

Türkiye - Ýsveç: 2 - 1

Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Macaristan: 2 - 0

Ýzlanda - Türkiye: 0 - 0

Ýsveç - Türkiye: 2 - 2

Takýmlar O G B M A Y P
1-Ýsviçre 8 5 2 1 15 7 17
2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15
3-Ýsveç 8 2 3 3 9 10 9
4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8
5-Ýzlanda 8 1 2 5 3 12 5
Finaller:

Grup maçlarý

Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 1

Türkiye - Portekiz: 0 - 1

Türkiye - Danimarka: 0 - 3

- Hollanda-Belçika 2000

Elemeler:

Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 3 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 0

Türkiye - Finlandiya: 1 - 3

Türkiye - Moldova: 2 - 0

Finlandiya - Türkiye: 2 - 4

Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 0 - 3

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Almanya - Türkiye: 0 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19
2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17
3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10
4-Kuzey Ýrlanda 8 1 2 5 4 19 5
5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4
Play-off maçlarý:

Ýrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Ýrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller:

Grup maçlarý

Türkiye - Ýtalya: 1 - 2

Ýsveç - Türkiye: 0 - 0

Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

- Portekiz 2004

Elemeler:

Türkiye - Slovakya: 3 - 0

Makedonya - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0

Ýngiltere - Türkiye: 2 - 0

Slovakya - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Makedonya: 3 - 2

Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Ýngiltere 8 6 2 0 14 5 20
2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19
3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10
4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6
5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1
Play-off maçlarý:

Letonya - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Letonya: 2 - 2

- Avusturya-Ýsviçre 2008

Elemeler:

Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Macaristan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Yunanistan - Türkiye: 1 - 4

Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)

Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2

Malta - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Macaristan: 3 - 0

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Yunanistan: 0 - 1

Norveç - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31
2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24
3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23
4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13
5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12
6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12
7-Malta 12 1 2 9 10 31 5
Finaller:

Grup maçlarý

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Hýrvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltýlarla)

Yarý final

Türkiye - Almanya: 2 - 3

- Polonya-Ukrayna 2012

Elemeler:

Kazakistan - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Belçika: 3 - 2

Almanya - Türkiye: 3 - 0

Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Avusturya: 2 - 0

Belçika - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 2 - 1

Avusturya - Türkiye: 0 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 3

Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30
2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17
3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15
4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12
5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7
6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4
Play-off maçlarý

Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 3

Hýrvatistan - Türkiye: 0 - 0

- Fransa 2016

Elemeler:

Ýzlanda - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekya: 1 - 2

Letonya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 3 - 1

Hollanda - Türkiye: 1 - 1

Kazakistan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Letonya: 1 - 1

Türkiye - Hollanda: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Ýzlanda: 1 - 0

Takýmlar O G B M A Y P
1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22
2.Ýzlanda 10 6 2 2 17 6 20
3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18
4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13
5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5
6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5
Finaller:

Grup maçlarý

Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 1

Ýspanya - Türkiye: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

- EURO 2020

Elemeler:

Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Moldova: 4 - 0

Türkiye - Fransa: 2 - 0

Ýzlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Andorra: 1 - 0

Moldova - Türkiye: 0 - 4

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Fransa - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Ýzlanda: 0 - 0

Andorra - Türkiye: 0 - 2

Takýmlar O G B M A Y P
1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25
2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23
3.Ýzlanda 10 6 1 3 14 11 19
4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13
5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4
6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3


S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ýsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Uðurcan Çakýr: "Ýtalya düþünsün"
Cristiano Ronaldo, EURO 2020'de yeni rekorlar peþinde
A Milli Futbol Takýmý'na videolu destek
Türkiye'nin Avrupa Futbol Þampiyonasý macerasý
iddaa tahmini: Belçika - Rusya
Rapor: EURO 2020'de F Grubu
Ýspanya Milli Takýmý'nda ikinci Kovid-19 vakasý
iddaa tahmini: Danimarka - Finlandiya
iddaa tahmini: Galler - Ýsviçre
iddaa tahmini: Türkiye - Ýtalya
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play