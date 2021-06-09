Türkiye'nin Avrupa Futbol Þampiyonasý macerasý

Yýl Tur O G B M A Y 1960 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1964 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1968 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1972 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1976 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1980 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1984 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1988 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1992 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5 2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4 2004 Play-off aþamasýnda elendi - - - - - - 2008 Yarý final 5 3 0 2 8 9 2012 Play-off aþamasýnda elendi - - - - - - 2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4

Takýmlar O G B M A Y P 1-Ýspanya 6 3 2 1 6 2 8 2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7 3-Serbest Ýrlanda 6 2 1 3 5 8 5 4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

Takýmlar O G B M A Y P 1-Batý Almanya 6 4 2 0 10 2 10 2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6 3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5 4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

Takýmlar O G B M A Y P 1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8 2-Serbest Ýrlanda 6 3 1 2 11 5 7 3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6 4-Ýsviçre 6 1 1 4 6 11 3





Takýmlar O G B M A Y P 1-Batý Almanya 6 4 2 0 17 1 10 2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7 3-Galler 6 3 0 3 11 8 6 4-Malta 6 0 1 5 2 21 1





Takýmlar O G B M A Y P 1-Batý Almanya 8 5 1 2 15 5 11 2-Kuzey Ýrlanda 8 5 1 2 8 5 11 3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9 4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7 5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

Takýmlar O G B M A Y P 1-Ýngiltere 6 5 1 0 19 1 11 2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8 3-Kuzey Ýrlanda 6 1 1 4 2 10 3 4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2





Takýmlar O G B M A Y P 1-Ýngiltere 6 3 3 0 7 3 9 2-Serbest Ýrlanda 6 2 4 0 13 6 8 3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7 4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0





Takýmlar O G B M A Y P 1-Ýsviçre 8 5 2 1 15 7 17 2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15 3-Ýsveç 8 2 3 3 9 10 9 4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8 5-Ýzlanda 8 1 2 5 3 12 5





Takýmlar O G B M A Y P 1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19 2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17 3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10 4-Kuzey Ýrlanda 8 1 2 5 4 19 5 5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4





Takýmlar O G B M A Y P 1-Ýngiltere 8 6 2 0 14 5 20 2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19 3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10 4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6 5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1





Takýmlar O G B M A Y P 1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31 2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24 3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23 4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13 5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12 6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12 7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Takýmlar O G B M A Y P 1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Takýmlar O G B M A Y P 1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22 2.Ýzlanda 10 6 2 2 17 6 20 3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18 4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13 5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5 6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

Takýmlar O G B M A Y P 1.Fransa 10 8 1 1 25 6 25 2.Türkiye 10 7 2 1 18 3 23 3.Ýzlanda 10 6 1 3 14 11 19 4.Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13 5.Andorra 10 1 1 8 3 20 4 6.Moldova 10 1 0 9 4 26 3

A Milli Futbol Takýmý, 2020 Avrupa Þampiyonasý (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.Türkiye, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý macerasýnda elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çýktý. Ay-yýldýzlý ekip ilk kez Þenol Güneþ yönetiminde Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek.1996'da Ýngiltere'nin düzenlediði finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçýný gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.2000 yýlýnda Hollanda ve Belçika'nýn ortaklaþa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çýkýp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.Türk Milli Takýmý, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarýnda Letonya'ya elenerek katýlamadý.Ay-yýldýzlý ekip, Fatih Terim yönetiminde katýldýðý EURO 2008'de ise büyük bir baþarýya imza atarak, yarý finale kadar yükseldi. Almanya'ya þanssýz biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Þampiyonalarý tarihindeki en iyi dereceye imza attý.Milli Takým, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarýný 3 puanla 3. sýrada tamamlayarak elendi.A Milli Futbol Takýmý'nýn Avrupa Þampiyonasý tarihindeki performans tablosu þöyle:Türkiye'nin, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý eleme maçlarý ve katýldýðý finallerdeki performans tablosu þöyle:Türkiye - Romanya: 2 - 0Romanya - Türkiye: 3 - 0Ýtalya - Türkiye: 6 - 0Türkiye - Ýtalya: 0 - 1Serbest Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Ýspanya: 0 - 0Türkiye - Serbest Ýrlanda: 2 - 1Ýspanya - Türkiye: 2 - 0Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0Batý Almanya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3Polonya - Türkiye: 5 - 1Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Polonya: 1 - 0Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 1Türkiye - Ýsviçre: 2 - 1SSCB - Türkiye: 3 - 0Ýsviçre - Türkiye: 1 - 1Serbest Ýrlanda - Türkiye: 4 - 0Türkiye - SSCB: 1 - 0Galler - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Malta: 2 - 1Türkiye - Batý Almanya: 0 - 0Malta - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Galler: 1 - 0Batý Almanya - Türkiye: 2 - 0Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Avusturya - Türkiye: 4 - 0Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 1 - 0Batý Almanya - Türkiye: 5 - 1Türkiye - Avusturya: 3 - 1Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 0 - 0Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0Ýngiltere - Türkiye: 8 - 0Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3Serbest Ýrlanda - Türkiye: 5 - 0Türkiye - Polonya: 0 - 1Polonya - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Ýngiltere: 0 - 1Ýngiltere - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 3Elemeler:Macaristan - Türkiye: 2 - 2Türkiye - Ýzlanda: 5 - 0Türkiye - Ýsviçre: 1 - 2Türkiye - Ýsveç: 2 - 1Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Macaristan: 2 - 0Ýzlanda - Türkiye: 0 - 0Ýsveç - Türkiye: 2 - 2Grup maçlarýTürkiye - Hýrvatistan: 0 - 1Türkiye - Portekiz: 0 - 1Türkiye - Danimarka: 0 - 3- Hollanda-Belçika 2000Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 3 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 0Türkiye - Finlandiya: 1 - 3Türkiye - Moldova: 2 - 0Finlandiya - Türkiye: 2 - 4Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 0 - 3Moldova - Türkiye: 1 - 1Almanya - Türkiye: 0 - 0Ýrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Ýrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0Finaller:Grup maçlarýTürkiye - Ýtalya: 1 - 2Ýsveç - Türkiye: 0 - 0Belçika - Türkiye: 0 - 2Çeyrek finalTürkiye - Portekiz: 0 - 2Elemeler:Türkiye - Slovakya: 3 - 0Makedonya - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0Ýngiltere - Türkiye: 2 - 0Slovakya - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Makedonya: 3 - 2Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0Play-off maçlarý:Letonya - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Letonya: 2 - 2Elemeler:Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Macaristan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)Yunanistan - Türkiye: 1 - 4Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2Malta - Türkiye: 2 - 2Türkiye - Macaristan: 3 - 0Moldova - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Yunanistan: 0 - 1Norveç - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0Finaller:Grup maçlarýTürkiye - Portekiz: 0 - 2Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2Türkiye - Çekya: 3 - 2Çeyrek finalTürkiye - Hýrvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltýlarla)Yarý finalTürkiye - Almanya: 2 - 3Elemeler:Kazakistan - Türkiye: 0 - 3Türkiye - Belçika: 3 - 2Almanya - Türkiye: 3 - 0Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0Türkiye - Avusturya: 2 - 0Belçika - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 2 - 1Avusturya - Türkiye: 0 - 0Türkiye - Almanya: 1 - 3Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0Play-off maçlarýTürkiye - Hýrvatistan: 0 - 3Hýrvatistan - Türkiye: 0 - 0Elemeler:Ýzlanda - Türkiye: 3 - 0Türkiye - Çekya: 1 - 2Letonya - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Kazakistan: 3 - 1Hollanda - Türkiye: 1 - 1Kazakistan - Türkiye: 0 - 1Türkiye - Letonya: 1 - 1Türkiye - Hollanda: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Türkiye - Ýzlanda: 1 - 0Finaller:Grup maçlarýTürkiye - Hýrvatistan: 0 - 1Ýspanya - Türkiye: 3 - 0Çekya - Türkiye: 0 - 2Elemeler:Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2Türkiye - Moldova: 4 - 0Türkiye - Fransa: 2 - 0Ýzlanda - Türkiye: 2 - 1Türkiye - Andorra: 1 - 0Moldova - Türkiye: 0 - 4Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0Fransa - Türkiye: 1 - 1Türkiye - Ýzlanda: 0 - 0Andorra - Türkiye: 0 - 2