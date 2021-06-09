Türkiye'nin Avrupa Futbol Þampiyonasý macerasý

A Milli Futbol Takýmý, 2020 Avrupa Þampiyonasý (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.
Türkiye, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý macerasýnda elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çýktý. Ay-yýldýzlý ekip ilk kez Þenol Güneþ yönetiminde Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek.
1996'da Ýngiltere'nin düzenlediði finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçýný gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yýlýnda Hollanda ve Belçika'nýn ortaklaþa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çýkýp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Türk Milli Takýmý, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarýnda Letonya'ya elenerek katýlamadý.
Ay-yýldýzlý ekip, Fatih Terim yönetiminde katýldýðý EURO 2008'de ise büyük bir baþarýya imza atarak, yarý finale kadar yükseldi. Almanya'ya þanssýz biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Þampiyonalarý tarihindeki en iyi dereceye imza attý.
Milli Takým, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarýný 3 puanla 3. sýrada tamamlayarak elendi. - Avrupa Þampiyonasý'nda Türkiye
A Milli Futbol Takýmý'nýn Avrupa Þampiyonasý tarihindeki performans tablosu þöyle:
- Türkiye'nin Avrupa Þampiyonasý macerasý
|Yýl
|Tur
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|1960
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1964
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1968
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1972
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1976
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1980
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1984
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1988
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1992
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1996
|1. Tur
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|2000
|Çeyrek final
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|2004
|Play-off aþamasýnda elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2008
|Yarý final
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|2012
|Play-off aþamasýnda elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2016
|1. Tur
|3
|1
|0
|2
|2
|4
Türkiye'nin, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý eleme maçlarý ve katýldýðý finallerdeki performans tablosu þöyle: - Fransa 1960
Türkiye - Romanya: 2 - 0
Romanya - Türkiye: 3 - 0 - Ýspanya 1964
Ýtalya - Türkiye: 6 - 0
Türkiye - Ýtalya: 0 - 1 - Ýtalya 1968
Serbest Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Ýspanya: 0 - 0
Türkiye - Serbest Ýrlanda: 2 - 1
Ýspanya - Türkiye: 2 - 0
Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0
- Belçika 1972
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Ýspanya
|6
|3
|2
|1
|6
|2
|8
|2-Çekoslovakya
|6
|3
|1
|2
|8
|4
|7
|3-Serbest Ýrlanda
|6
|2
|1
|3
|5
|8
|5
|4-Türkiye
|6
|1
|2
|3
|3
|8
|4
Batý Almanya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3
Polonya - Türkiye: 5 - 1
Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Polonya: 1 - 0
- Yugoslavya 1976
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batý Almanya
|6
|4
|2
|0
|10
|2
|10
|2-Polonya
|6
|3
|0
|3
|10
|6
|6
|3-Türkiye
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|5
|4-Arnavutluk
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 1
Türkiye - Ýsviçre: 2 - 1
SSCB - Türkiye: 3 - 0
Ýsviçre - Türkiye: 1 - 1
Serbest Ýrlanda - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - SSCB: 1 - 0
- Ýtalya 1980
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-SSCB
|6
|4
|0
|2
|10
|6
|8
|2-Serbest Ýrlanda
|6
|3
|1
|2
|11
|5
|7
|3-Türkiye
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|6
|4-Ýsviçre
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
Galler - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Malta: 2 - 1
Türkiye - Batý Almanya: 0 - 0
Malta - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Galler: 1 - 0
Batý Almanya - Türkiye: 2 - 0
- Fransa 1984
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batý Almanya
|6
|4
|2
|0
|17
|1
|10
|2-Türkiye
|6
|3
|1
|2
|5
|5
|7
|3-Galler
|6
|3
|0
|3
|11
|8
|6
|4-Malta
|6
|0
|1
|5
|2
|21
|1
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Avusturya - Türkiye: 4 - 0
Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Batý Almanya: 0 - 3
Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 1 - 0
Batý Almanya - Türkiye: 5 - 1
Türkiye - Avusturya: 3 - 1
- Batý Almanya 1988
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batý Almanya
|8
|5
|1
|2
|15
|5
|11
|2-Kuzey Ýrlanda
|8
|5
|1
|2
|8
|5
|11
|3-Avusturya
|8
|4
|1
|3
|15
|10
|9
|4-Türkiye
|8
|3
|1
|4
|8
|16
|7
|5-Arnavutluk
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 0 - 0
Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0
Ýngiltere - Türkiye: 8 - 0
Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3
- Ýsveç 1992
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Ýngiltere
|6
|5
|1
|0
|19
|1
|11
|2-Yugoslavya
|6
|4
|0
|2
|13
|9
|8
|3-Kuzey Ýrlanda
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|3
|4-Türkiye
|6
|0
|2
|4
|2
|16
|2
Serbest Ýrlanda - Türkiye: 5 - 0
Türkiye - Polonya: 0 - 1
Polonya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Ýngiltere: 0 - 1
Ýngiltere - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Serbest Ýrlanda: 1 - 3
- Ýngiltere 1996
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Ýngiltere
|6
|3
|3
|0
|7
|3
|9
|2-Serbest Ýrlanda
|6
|2
|4
|0
|13
|6
|8
|3-Polonya
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|7
|4-Türkiye
|6
|0
|0
|6
|1
|14
|0
Elemeler:
Macaristan - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Ýzlanda: 5 - 0
Türkiye - Ýsviçre: 1 - 2
Türkiye - Ýsveç: 2 - 1
Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Macaristan: 2 - 0
Ýzlanda - Türkiye: 0 - 0
Ýsveç - Türkiye: 2 - 2
Finaller:
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Ýsviçre
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|17
|2-Türkiye
|8
|4
|3
|1
|16
|8
|15
|3-Ýsveç
|8
|2
|3
|3
|9
|10
|9
|4-Macaristan
|8
|2
|2
|4
|7
|13
|8
|5-Ýzlanda
|8
|1
|2
|5
|3
|12
|5
Grup maçlarý
Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 1
Türkiye - Portekiz: 0 - 1
Türkiye - Danimarka: 0 - 3
- Hollanda-Belçika 2000 Elemeler:
Türkiye - Kuzey Ýrlanda: 3 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 0
Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
Türkiye - Moldova: 2 - 0
Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
Kuzey Ýrlanda - Türkiye: 0 - 3
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Almanya - Türkiye: 0 - 0
Play-off maçlarý:
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|8
|6
|1
|1
|20
|4
|19
|2-Türkiye
|8
|5
|2
|1
|15
|6
|17
|3-Finlandiya
|8
|3
|1
|4
|13
|13
|10
|4-Kuzey Ýrlanda
|8
|1
|2
|5
|4
|19
|5
|5-Moldova
|8
|0
|4
|4
|7
|17
|4
Ýrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Ýrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0
Finaller:
Grup maçlarý
Türkiye - Ýtalya: 1 - 2
Ýsveç - Türkiye: 0 - 0
Belçika - Türkiye: 0 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Portekiz: 0 - 2 - Portekiz 2004
Elemeler:
Türkiye - Slovakya: 3 - 0
Makedonya - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
Ýngiltere - Türkiye: 2 - 0
Slovakya - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Makedonya: 3 - 2
Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - Ýngiltere: 0 - 0
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Ýngiltere
|8
|6
|2
|0
|14
|5
|20
|2-Türkiye
|8
|6
|1
|1
|17
|5
|19
|3-Slovakya
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|4-Makedonya
|8
|1
|3
|4
|11
|14
|6
|5-Liechtenstein
|8
|0
|1
|7
|2
|22
|1
Play-off maçlarý:
Letonya - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Letonya: 2 - 2 - Avusturya-Ýsviçre 2008
Elemeler:
Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Macaristan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
Malta - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Macaristan: 3 - 0
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
Norveç - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Yunanistan
|12
|10
|1
|1
|25
|10
|31
|2-Türkiye
|12
|7
|3
|2
|25
|11
|24
|3-Norveç
|12
|7
|2
|3
|27
|11
|23
|4-Bosna Hersek
|12
|4
|1
|7
|16
|22
|13
|5-Moldova
|12
|3
|3
|6
|12
|19
|12
|6-Macaristan
|12
|4
|0
|8
|11
|22
|12
|7-Malta
|12
|1
|2
|9
|10
|31
|5
Finaller:
Grup maçlarý
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
Ýsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Çekya: 3 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Hýrvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltýlarla)
Yarý final
Türkiye - Almanya: 2 - 3 - Polonya-Ukrayna 2012
Elemeler:
Kazakistan - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - Belçika: 3 - 2
Almanya - Türkiye: 3 - 0
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Avusturya: 2 - 0
Belçika - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
Avusturya - Türkiye: 0 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 3
Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|10
|10
|0
|0
|34
|7
|30
|2-Türkiye
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|17
|3-Belçika
|10
|4
|3
|3
|21
|15
|15
|4-Avusturya
|10
|3
|3
|4
|16
|17
|12
|5-Azerbaycan
|10
|2
|1
|7
|10
|26
|7
|6-Kazakistan
|10
|1
|1
|8
|6
|24
|4
Play-off maçlarý
Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 3
Hýrvatistan - Türkiye: 0 - 0 - Fransa 2016
Elemeler:
Ýzlanda - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekya: 1 - 2
Letonya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
Hollanda - Türkiye: 1 - 1
Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Letonya: 1 - 1
Türkiye - Hollanda: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Ýzlanda: 1 - 0
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Çekya
|10
|7
|1
|2
|19
|14
|22
|2.Ýzlanda
|10
|6
|2
|2
|17
|6
|20
|3.Türkiye
|10
|5
|3
|2
|14
|9
|18
|4.Hollanda
|10
|4
|1
|5
|17
|14
|13
|5.Kazakistan
|10
|1
|2
|7
|7
|18
|5
|6.Letonya
|10
|0
|5
|5
|6
|19
|5
Finaller:
Grup maçlarý
Türkiye - Hýrvatistan: 0 - 1
Ýspanya - Türkiye: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2 - EURO 2020
Elemeler:
Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Moldova: 4 - 0
Türkiye - Fransa: 2 - 0
Ýzlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Andorra: 1 - 0
Moldova - Türkiye: 0 - 4
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Fransa - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Ýzlanda: 0 - 0
Andorra - Türkiye: 0 - 2
|Takýmlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Fransa
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2.Türkiye
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3.Ýzlanda
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4.Arnavutluk
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5.Andorra
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6.Moldova
|10
|1
|0
|9
|4
|26
|3