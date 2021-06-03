Türkiye - Moldova: İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Okay, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak YılmazCeleadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Platica, DamaşcanA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi.Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak.Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 591 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 591 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 76. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 22'si özel 75 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 75 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23. özel maçını Moldova'ya karşı oynayacak.Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 22 özel maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.