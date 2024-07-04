Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek. 

CLEMENT TURPIN'IN TÜRKİYE KARNESİ

Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İşte o maçlar;

Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17 



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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