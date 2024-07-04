Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.
CLEMENT TURPIN'IN TÜRKİYE KARNESİ
Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İşte o maçlar;
Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.
CLEMENT TURPIN'IN TÜRKİYE KARNESİ
Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İşte o maçlar;
Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17
Türk takımlarının Clement Turpin ile karnesi
📊4 Galibiyet, 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet
❌Başakşehir 1-2 Sevilla
✅Fenerbahçe 1-0 Braga
⭕Lazio 0-0 Trabzonspor
✅Türkiye 2-1 Kazakistan
✅Türkiye U17 6-1 Çekya U17
✅Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17 https://t.co/8rrEc2jGyB pic.twitter.com/ORweYy4GdX
— Sporx (@sporx) July 4, 2024
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1