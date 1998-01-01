Türkiye, Hollanda karşısında beşinci zaferin peşinde

Cumartesi günü Türkiye ile Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.



Ronald Koeman'ın öğrencileri, grup aşamasında ilk olarak Polonya'yı 2-1 devirdi. Sonrasında ise Fransa ile oynanan mücadele, golsüz sona erdi. Son maçta Avusturya karşısına çıkan Portakallar, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.



Son 16 turunda ise rakipleri Romanya oldu. Romenler, karşısında da hata yapmayan Koeman'ın ekibi, 3-0'lık skorla adını son 8 takım arasına yazdırdı.



TÜRKİYE BEŞİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE



Türkiye ise Hollanda ile tarihte 14 kez kozlarını paylaştı. 4 kez biz, 6 kez ise onlar kazandı. Kalan 4 mücadele ise eşitlik bozulmadı.



İLK GALİBİYET 1998'DE



Hollanda karşısında ilk resmi müsabakaya 1994 Dünya Kupası elemelerinde çıktık. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan taraf A Milli Takımımız oldu. Hollanda karşısında ilk galibiyetimizi 1998 Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında aldık.



Grubun ilk maçında Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak tarihimizde ilk resmi maçlardaki galibiyetimizi aldık.



EURO 2016'da A grubundaki rakiplerimiz arasında yer alan Hollanda karşısında deplasmanda oynanan maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Türkiye, Konya'da oynanan ikinci maçı Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.



