Türkiye, Hollanda karşısında beşinci zaferin peşinde
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, rakibine karşı beşinci kez galibiyet alma peşinde olacak.
Cumartesi günü Türkiye ile Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.
Ronald Koeman'ın öğrencileri, grup aşamasında ilk olarak Polonya'yı 2-1 devirdi. Sonrasında ise Fransa ile oynanan mücadele, golsüz sona erdi. Son maçta Avusturya karşısına çıkan Portakallar, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.
Son 16 turunda ise rakipleri Romanya oldu. Romenler, karşısında da hata yapmayan Koeman'ın ekibi, 3-0'lık skorla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
TÜRKİYE BEŞİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE
Türkiye ise Hollanda ile tarihte 14 kez kozlarını paylaştı. 4 kez biz, 6 kez ise onlar kazandı. Kalan 4 mücadele ise eşitlik bozulmadı.
İLK GALİBİYET 1998'DE
Hollanda karşısında ilk resmi müsabakaya 1994 Dünya Kupası elemelerinde çıktık. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan taraf A Milli Takımımız oldu. Hollanda karşısında ilk galibiyetimizi 1998 Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında aldık.
Grubun ilk maçında Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak tarihimizde ilk resmi maçlardaki galibiyetimizi aldık.
EURO 2016'da A grubundaki rakiplerimiz arasında yer alan Hollanda karşısında deplasmanda oynanan maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Türkiye, Konya'da oynanan ikinci maçı Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Ronald Koeman'ın öğrencileri, grup aşamasında ilk olarak Polonya'yı 2-1 devirdi. Sonrasında ise Fransa ile oynanan mücadele, golsüz sona erdi. Son maçta Avusturya karşısına çıkan Portakallar, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı.
Son 16 turunda ise rakipleri Romanya oldu. Romenler, karşısında da hata yapmayan Koeman'ın ekibi, 3-0'lık skorla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
TÜRKİYE BEŞİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE
Türkiye ise Hollanda ile tarihte 14 kez kozlarını paylaştı. 4 kez biz, 6 kez ise onlar kazandı. Kalan 4 mücadele ise eşitlik bozulmadı.
İLK GALİBİYET 1998'DE
Hollanda karşısında ilk resmi müsabakaya 1994 Dünya Kupası elemelerinde çıktık. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan taraf A Milli Takımımız oldu. Hollanda karşısında ilk galibiyetimizi 1998 Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında aldık.
Grubun ilk maçında Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak tarihimizde ilk resmi maçlardaki galibiyetimizi aldık.
EURO 2016'da A grubundaki rakiplerimiz arasında yer alan Hollanda karşısında deplasmanda oynanan maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Türkiye, Konya'da oynanan ikinci maçı Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1