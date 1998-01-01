Tunus, bu kez grup aşamasını geçmeyi hedefliyor

Kupaya katılma mücadelesi

Takım O G B M A Y Av P Tunus 6 4 1 1 11 2 9 13 Ekvator Ginesi 6 3 2 1 6 5 1 11 Zambiya 6 2 1 3 8 9 -1 7 Moritanya 6 - 2 4 2 11 -9 2

Maç takvimi

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Futbol Takımı, 6. kez katılacağı organizasyonda ilk kez gruplarından çıkmayı hedefleyecek.Son şampiyon Fransa, Danimarka ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:Jalel Kadri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus Milli Takımı, Afrika Elemeleri ikinci turunda Ekvator Ginesi, Zambiya ve Moritanya ile mücadele etti.Oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.Üçüncü turda Mali ile karşılaşan Tunus, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibiyle rövanşta 0-0 berabere kaldı ve Katar 2022 bileti almayı başardı.Tunus'un 12 kez fileleri havalandırdığı ve 2 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0Zambiya-Tunus: 0-2Tunus-Moritanya: 3-0Moritanya-Tunus: 0-0Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0Tunus-Zambiya: 3-1Mali-Tunus: 0-1Tunus-Mali: 0-0Tunus Milli Takımı'nın 2022 Katar'daki en önemli kozu, golcü oyuncu Wahbi Khazri olacak.Khazri, milli takımda attığı 24 golle aktif oyuncular arasındaki en skorer isim olarak öne çıkıyor.Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubu'nda sürpriz yapmaya çalışacak.Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.Organizasyon tarihinde 15 maç yapan Tunus, bunlardan sadece 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 25 gol gördü.Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:1978 - Grup aşaması1998 - Grup aşaması2002 - Grup aşaması2006 - Grup aşaması2018 - Grup aşamasıTunus'un 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha)13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)