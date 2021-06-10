Tuğberk Tanrıvermiş: 'Burak için özel hazırlanıyorlar'

İtalya'da ülkemizi gururla temsil eden Roma U-16 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçını Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi. Çizme'nin kritik oyuncularına dikkat çeken Tanrıvermiş, şunları anlattı…"İtalya haftalar öncesinde bu açılış maçının havasına girdi. Roma'da altyapıdaki oyuncularım top toplayıcı olarak maçta görev yapacaklar ve hepsi çok heyecanlı. Hırslılar ve bizi yenmeyi çok istiyorlar. Roma Olimpiyat Stadı ise full kapasite dolduğunda güzel bir ambiyansa sahip ama tribünlerde boşluk olduğunda baskı azalıyor.""En tehlikeli oyuncuları İnsigne ve İmmobile. İnsigne'den topu almak neredeyse imkânsız. Seyircisiz maçlarda hocaların sesini duyabiliyoruz, Conte mesela İnsigne topla buluşur buluşmaz kenardan 'faul' diye bağırıyordu. Karşısında Zeki oynayacak. Zeki'nin oyun disiplinini beğeniyorum, doğru pozisyonu alacak ama İnsigne ile bire birlerde Zeki'ye yardım getirmeliyiz. Merih ve Çağlar ile turnuvanın en iyi tandemine sahibiz. Ama İmmobile çok formda. Savunmamızın özel planı olmalı. Bu maça özel üçlü savunmayı riskli görüyorum. Orta sahadaki Jorginho'yu altyapıdaki oyuncularıma örnek gösteriyorum. Bu kadar çok topa dokunup bu kadar az top kaptıran başka oyuncu yok. Doğru pozisyon alıyor, hep topun arkasında. Top bizde kalmalı. İtalya'nın bağlantı oyuncusu Jorginho'yu oynatmamak lazım.""Bizden Burak, İtalya'dan İnsigne bu maçta belirleyici oyuncular olur. Okay, Ozan, Yusuf ve Hakan'ın performansı da sonucu etkiler. Mancini defansı sever, eminim ki stoperlerini Burak Yılmaz'a özel hazırlıyor.""Son 8 maçta kalesinde gol görmedi ve çok gol attılar. Ama bu periyotta Türkiye seviyesinde bir takımla karşılaşmadılar. Son dönemde gençleşmeye gittiler ve ülke genelindeki yatırımların milli takımda karşılığını aldılar. Mancini ile milli takımın kimyası tuttu. Milli takım oyuncularını ortak hareket eden bir grup haline getirmeyi başardı. Birlikte oynamaktan keyif alan bir İtalya görüyoruz."İtalya favori olsa da ciddi oranda şansımız olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası elemelerinde 3-0 kazandığımız Norveç maçı bana umut veriyor. Doğru oyunla, takım halinde savunma yaparak Haaland ve Sörloth'u sahadan silmiştik."Gönlüm elbette Türkiye ve İtalya'nın gruptan birlikte ikinci tura çıkmasında. Açıkçası tahminim de o yönde. Biz çok formdayız, İtalya da tartışmasız grubun favorisi."