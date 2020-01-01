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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından veda mektubu yayımlayan Kroos, "Almanya formasını 106 maçta giydim. Bu durum, bir daha yaşanmayacak. Milli formayla daha fazla maça çıkıp, son bir kez daha kupa kaldırmak isterdim. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020), önceki maçlarda olduğu gibi sahada her şeyimi verdim ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilik kararını daha önce aldığını kaydeden 31 yaşındaki orta saha, "EURO 2020'nin ardından milli takımı bırakacağıma ilişkin önceden karar vermiştim. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer almayacağım." ifadelerini kullandı.

Almanya, EURO 2020'ye son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 yenilerek veda etmişti. Toni Kroos, milli takım kariyerinde 17 kez rakip ağları sarsmıştı.

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