Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok

Leipzig, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında sakatlanan Timo Werner'in Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok
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03 Kasım 2022 18:58
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

Yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Timo Werner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

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