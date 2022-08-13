Theo Hernandez: 'Messi'den korkmuyoruz'

Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da Theo Hernandez karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktardı.



25 yaşındaki sol bek, yaptığı açıklamada Arjantin karşılaşması için yüzde yüz hazır olmaları gerektiğini ve Lionel Messi'den korkmadıklarını söyledi.



Hernandez, "Pazar günkü final için yüzde yüz hazır olmak zorundayız. Messi'den korkmuyoruz. Arjantin'in iyi bir takımı var ve iyi hazırlanmamız için birkaç günümüz var" dedi.



Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.



