TFF'den Merih Demiral haberlerine yalanlama

Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."

UEFA tarafından soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin euro para cezası verecek.Türkiye Futbol Federasyonu ise haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek,ifadelerini kullandı.