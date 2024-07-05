TFF'den Merih Demiral haberlerine yalanlama
Alman basının iddiasına göre UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verdi. TFF ise haberi yalanladı.
UEFA tarafından soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.
Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.
BELLINGHAM'A CEZA YOK
Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin euro para cezası verecek.
TFF YALANLADI
Türkiye Futbol Federasyonu ise haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.
Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.
BELLINGHAM'A CEZA YOK
Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin euro para cezası verecek.
TFF YALANLADI
Türkiye Futbol Federasyonu ise haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1