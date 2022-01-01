Stefan Kuntz ve milli oyunculardan Katar tahminleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı.



A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.



Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;



Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."



Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."



Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."



Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."



Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."



Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."



Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."



Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."



