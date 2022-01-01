Stefan Kuntz ve milli oyunculardan Katar tahminleri
A Miili Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli takım oyuncuları, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na dair tahminlerde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.
Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;
Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."
Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."
Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."
Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."
Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."
Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."
Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."
Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."
A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.
Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;
Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."
Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."
Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."
Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."
Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."
Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."
Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."
Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."
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|Hollanda
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|Ekvador
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|Senegal
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|Katar
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