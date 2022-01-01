Stefan Kuntz ve milli oyunculardan Katar tahminleri

A Miili Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli takım oyuncuları, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na dair tahminlerde bulundu.

Stefan Kuntz ve milli oyunculardan Katar tahminleri
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur." tahmininde bulundu.

Milli futbolcuların ise tahminleri şu şekilde;

Hakan Çalhanoğlu: "Arjantin şampiyon olur."

Cenk Tosun: "İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir."

Çağlar Söyüncü: "Arjantin kupaya yakın."

Tayyip Talha Sanuç: "Favorim Arjantin."

Enes Ünal: "İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur."

Cenk Özkaçar: "İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar."

Samet Akaydın: "Arjantin kazanır."

Cengiz Ünder: "Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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