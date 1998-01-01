Spor efsanelerinin hatıraları Katar'da

Dünyanın en büyük spor konseptli müzelerinden 3-2-1, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverlerden büyük ilgi görüyor.



Uluslararası Halife Stadı'yla aynı komplekste yer alan ve 19 bin metrekare alana sahip 3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi, kapılarını mart ayında ziyaretçilere açtı.



Planlama aşamasından itibaren 15 yıllık bir emeğin sonucunda açılışı gerçekleştirilen ve 7 bölümden oluşan müzede, Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da MÖ 8. yüzyıldan 21. yüzyılın başlarına uzanan tematik galeriler yer alıyor.



Mart ayından bu yana 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan müzenin en ilgi çekici bölümlerinin başında 2022 FIFA Dünya Kupası için açılan ve turnuva tarihine ait objelerin sergilendiği sergi yer alıyor.



1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası'nın grup maçlarında kullanılan topun ziyaretçileri karşıladığı serginin en dikkat çekici objelerinden biri, iki yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye iki gol attığı maçta giydiği forma.



Kariyerinde 3 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Brezilyalı efsane Pele'nin imzalı forması, kariyerinin 1000. golünü attığı Santos-Vasco da Gama maçında kullanılan top ve 1970 Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 4-1 yendikleri mücadelede giydiği kramponlar müzenin en önemli bölümlerinden.



Sergide ayrıca Zinedine Zidane'ın Fransa'nın şampiyon olduğu 1998 Dünya Kupası'nda giydiği imzalı formanın yanı sıra Cristiano Ronaldo, Xavi, Gerd Müller, Samuel Eto'o, John Obi Mikel ve David Beckham gibi futbol tarihinin önemli isimlerinin formaları da sergileniyor.



- Olimpiyat ruhu sporseverleri sarıyor



Dünya Kupası özel sergisinin ardından sporseverleri 1936'dan bugüne kadar bütün yaz ve kış olimpiyat oyunlarında kullanılan meşalelerin sergilendiği galeri karşılıyor.



Olimpiyatlara ait objeler meşalelerle sınırlı değil. Oyunların maskot, madalya ve rozetleri ayrı bir odada ziyaret ediliyor.



- 90'dan fazla sporcuyla geçmişe yolculuk



Üç kata yayılan Sporcular Salonu'nda ise çeşitli branşlarda dünya spor tarihine damga vurmuş 90'dan fazla sporcunun eşyaları ziyaretçileri zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.



Muhammed Ali'nin 1964'te ilk ağır sıklet şampiyonluğunu kazanırken giydiği eldiven, Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'in 2000 yılında kullandığı Ferrari aracı ve giydiği tulum, Ayrton Senna'nın kaskı, basketbol efsanesi Michael Jordan'a ait forma, dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un imzalı ayakkabısı, üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu'nun mayosu ziyaretçileri geçmişe götürüyor.



Sporcular Salonu'nun sonunda kariyerinde 7 kez Ballon D'or (Altın Top) kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ödüllerinden birisi de sporseverlerle buluşuyor.



- "Heyecan verici bir müze"



Daha önce ziyaret ettiği müzeye bu kez ailesi için gelen Scheherazade Gaffoor, "Bu müzeyi çok seviyorum. Gerçekten heyecan verici çünkü pek çok insan bölgenin futbolda yeni olduğunu ve futbol hakkında pek bir şey bilmediğini düşünüyor. Ama müzeye geliyorsunuz ve burada aslında uzun bir tarih olduğunu, anlatılacak hikayeler olduğunu görüyorsunuz." diye konuştu.



Sergide en çok Dünya Kupası ile ilgili bölümü beğendiğini belirten Gaffoor, "Yeni ve farklı. Dünya Kupası maçlarına gittiğinizde arka planı ya da her şeyin nasıl başladığını bilmiyorsunuz. Ayrıca bir Güney Afrikalı olarak gelip Güney Afrika hakkındaki şeyleri görmek de heyecan verici." ifadelerini kullandı.



Hayatında ikinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan ve eski bir futbolcu olan Dawood Safla, müzenin çok etkileyici ve bilgilendirici olduğunu söyledi.



Arjantin formasıyla müzeyi gezen Nacho Alanso Alasino ise futbolu, sporun ruhunu ve değerlerini sevdiği için 3-2-1 Müzesi'ne geldiğini dile getirerek, "Burada Maradona'nın çok özel bir forması var. Şimdi burada ama özel bir koleksiyona ait. Umarım bir gün halka açık bir şekilde sergilenir." şeklinde görüş belirtti.



