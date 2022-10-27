Southgate: 'Senegal'e karşı favori olacağımızı biliyoruz'

İngiltere teknik direktörü Garetg Southgate, Galler maçı sonrası son 16 turundaki rakiplerini ve turnuvadaki şanslarını değerlendirdi.



İngiliz teknik adam Galler karşısında ikinci yarıya çıkarken yaptıkları taktik dokunuşların öneminden bahsederek, "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi ama pozisyon bulamadık. Orta saha ve hücum geçişimizde dengesizliğimiz vardı. Devre arasında ikisinin de kenarlardan içeri girerek gol bulabileceğimizi düşündük ve bunu başardık. İkinci yarıda herşeyi iyi yaptık ve maçı kazandık" diye konuştu.



Southgate son 16 turundaki rakipleri Senegal'le ilgili, "Viyana'da İsviçre'ye karşı oynadıkları maçı izlemiştim. Onları iyi gözlemledim. Maça kadar daha da detaylı inceleyeceğiz. Büyük liglerde, özellikle İngiltere'de de oynayan başarılı oyuncuları var. Favori olacağımızı biliyoruz, bunu kabul etmek zorundayız ama çok tehlikeli bir takımla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız" açıklamasını yaptı.



