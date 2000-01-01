Southgate bir kez daha finalde!

İngiltere'nin tartışılan teknik direktörü Gareth Southgate, takımı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha finale taşımayı başardı.

Southgate bir kez daha finalde!
İngiltere, Hollanda'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İngilizlerin teknik direktörü Gareth Southgate, çok eleştirilmesine rağmen takımını üst üste ikinci kez finale taşımayı başardı.

Southgate ile İngiltere EURO2020'de de finale yükselmiş ve finalde İtalya'ya penaltılarda kaybetmişti.

İngilizler, bu kez Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İspanya ile İngiltere arasındaki final karşılaşması 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de oynanacak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Jude Belingham:
Jude Belingham: ''Ollie Watkins'e minnettarım''
Hollanda
Hollanda'dan Zwayer'e tepki!
Southgate bir kez daha finalde!
Southgate bir kez daha finalde!
Watkins:
Watkins: "Hep bu anı bekledim"
Van Dijk
Van Dijk'tan maçın hakemine tepki!
Sporx Anasayfasına Dön