Southgate bir kez daha finalde!

İngiltere, Hollanda'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.



İngilizlerin teknik direktörü Gareth Southgate, çok eleştirilmesine rağmen takımını üst üste ikinci kez finale taşımayı başardı.



Southgate ile İngiltere EURO2020'de de finale yükselmiş ve finalde İtalya'ya penaltılarda kaybetmişti.



İngilizler, bu kez Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.



İspanya ile İngiltere arasındaki final karşılaşması 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de oynanacak.



