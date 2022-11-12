Son yarı finalistler belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son bilet bugün sahibini buluyor.



Yarı finalde Hırvatistan ile Arjantin'in eşleşmesinin ardından bugün, çeyrek finalde Fas - Portekiz ve İngiltere - Fransa karşılaşmaları oynanacak. Kazanan ekipler yarı final turunda karşı karşıya gelecek.



İşte Fas - Portekiz ile İngiltere - Fransa karşılaşmalarının detayları ve muhtemel 11'leri:



18:00 | FAS - PORTEKİZ



2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.



Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.



Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.



Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.



Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.



Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.



Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



İki takım arasında 3. randevu



Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.



Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.



Muhtemel 11'ler



Fas

Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal



Portekiz

Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Carvalho, Otavio; Fernandes, Ramos, Felix



22:00 | İNGİLTERE - FRANSA



2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.



Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.



Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.



Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.



İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.



Muhtemel 11'ler



İngiltere

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden



Fransa

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud



