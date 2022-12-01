Son 16'ya son biletler bugün belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası G ve H Grubu'nda üçüncü maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.



İşte bugünün maçları, detayları ve muhtemel 11'leri...



18:00 | GÜNEY KORE - PORTEKİZ



2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak.



Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.



Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.



Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.



Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.



Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.



Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.



Muhtemel 11'ler



Güney Kore

Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung



Portekiz

Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Ramos



18:00 | GANA - URUGUAY



2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu'nda son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.



Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.



Maçları bol gollü geçen Gana, 3-2'lik Portekiz yenilgisiyle başladığı kupada, tek galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek aldı.



Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Maxi Gomez'in kadrosunda yer aldığı Uruguay ise tek puanını 0-0 sona eren Güney Kore beraberliğiyle aldı. İkinci maçında Portekiz'i 2-0 yenildi.



6 puanlı Portekiz'in turu garantilediği grupta, Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.



Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.



Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.



Muhtemel 11'ler



Gana

Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew; Williams



Uruguay

Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Nunez, Gomez



22:00 | KAMERUN - BREZİLYA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.



Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.



Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen "Sambacılar", ikinci karşılaşmada da İsviçre'yi tek golle mağlup etmişti.



Tek puanını 3-3 sona eren Sırbistan karşısında alan Kamerun ise İsviçre'ye 1-0 mağlup olmuştu.



Son 16 takım arasına adını yazdıran Brezilya'ya liderliği garantilemek için galibiyet ya da beraberlik gerekiyor. Brezilya kaybeder, 3 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre kazanırsa, lideri averaj belirleyecek.



Diğer takımlara göre işi daha zor olan Kamerun'un tur için tek seçeneği turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı yenmek. Kamerun bunu başarır, İsviçre berabere kalırsa turu averajı daha iyi olan takım geçecek.



Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde ikincilik yine averajla belli olacak.



Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Kamerun

Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi



Brezilya

Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Telles; Casemiro, Guimaraes, Paqueta; Antony, Jesus, Vinicius Jr



22:00 | SIRBİSTAN - İSVİÇRE



Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.



974 Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.



Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, 1-0'lık Kamerun galibiyetiyle başladığı kupadaki ikinci maçında Brezilya'ya tek golle yenildi.



Neymar'ın sakatlandığı maçta Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan ise Kamerun ile 3-3 berabere kalarak tek puanını aldı.



İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.



Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.



Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Sırbistan

Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic



İsviçre

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo



