Son 16'da yeni eşleşmeler belli oldu
2022 Dünya Kupası'nda A, B C ve D Grubu'nun üçüncü maçlarını oynaması sonrası son 16 eşleşmeleri de belli oldu.
2022 Dünya Kupası'nda A, B C ve D gruplarında oynanan üçüncü maçlar sonucu son 16 eşleşmeleri belli oldu.
A Grubu'nda Katar'ı 2-0 yenen Hollanda grup lideri olurken Ekvador'u 2-1'le geçen Senegal ikinci olmaya hak kazandı. B Grubu'nda ise Galler'i 3-0'la geçen İngiltere lider, İran'ı 1-0 yenen ABD ise grubu ikinci olarak tamamladı.
Bu sonuçlarla A Grubu birincisi Hollanda ile B Grubu ikincisi Amerika son 16 turunda eşleşti. B Grubu lideri İngiltere ile de A Grubu ikincisi Senegal eşleşmiş oldu.
C grubunu lider tamamlayan Arjantin, D grubunu ikinci sırada tamamlayan Avustralya ile eşleşirken, D grubunu lider tamamlayan Fransa, C grubunu ikinci sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak.
A Grubu'nda Katar'ı 2-0 yenen Hollanda grup lideri olurken Ekvador'u 2-1'le geçen Senegal ikinci olmaya hak kazandı. B Grubu'nda ise Galler'i 3-0'la geçen İngiltere lider, İran'ı 1-0 yenen ABD ise grubu ikinci olarak tamamladı.
Bu sonuçlarla A Grubu birincisi Hollanda ile B Grubu ikincisi Amerika son 16 turunda eşleşti. B Grubu lideri İngiltere ile de A Grubu ikincisi Senegal eşleşmiş oldu.
C grubunu lider tamamlayan Arjantin, D grubunu ikinci sırada tamamlayan Avustralya ile eşleşirken, D grubunu lider tamamlayan Fransa, C grubunu ikinci sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0