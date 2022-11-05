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Son 16'da yeni eşleşmeler belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda A, B C ve D Grubu'nun üçüncü maçlarını oynaması sonrası son 16 eşleşmeleri de belli oldu.

Son 16'da yeni eşleşmeler belli oldu
2022 Dünya Kupası'nda A, B C ve D gruplarında oynanan üçüncü maçlar sonucu son 16 eşleşmeleri belli oldu.

A Grubu'nda Katar'ı 2-0 yenen Hollanda grup lideri olurken Ekvador'u 2-1'le geçen Senegal ikinci olmaya hak kazandı. B Grubu'nda ise Galler'i 3-0'la geçen İngiltere lider, İran'ı 1-0 yenen ABD ise grubu ikinci olarak tamamladı.

Bu sonuçlarla A Grubu birincisi Hollanda ile B Grubu ikincisi Amerika son 16 turunda eşleşti. B Grubu lideri İngiltere ile de A Grubu ikincisi Senegal eşleşmiş oldu.

C grubunu lider tamamlayan Arjantin, D grubunu ikinci sırada tamamlayan Avustralya ile eşleşirken, D grubunu lider tamamlayan Fransa, C grubunu ikinci sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak. 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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