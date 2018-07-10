Slaven Bilic: "Fransa'dan iyiydik, gurur duyuyorum"

Hırvatistan Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Dünya Kupası finali sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic, Dünya Kupası finalini değerlendirdi.

İşte Slaven Bilic'in açıklamaları;

"Çok iyi oynadık. İkinci yarının 10 dakika sışında Fransa'dan daha iyi oynadık. Çok daha iyi! Hırvatistan hep oyuna, topa hakip oldu. Orta sahada da etkiliydi."

TARİH YAZDIK

"Bu takım tarih yazdı. 20 yıl önce üçüncü olduktan sonra insanlar 'Bir daha asla olmaz' dedi. Ancak bu takım, yaptığımızdan fazlasını başardı"

ÇOK YETENEKLİ BİR NESİL

"Oyuncular için gerçekten çok mutluyum. Çok yetenekli bir nesil, harika bir karakter ve harika taraftarlara sahibiz"



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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