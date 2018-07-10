Slaven Bilic: "Fransa'dan iyiydik, gurur duyuyorum"

Bir dönem Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran, Dünya Kupası finalini değerlendirdi."Çok iyi oynadık. İkinci yarının 10 dakika sışında Fransa'dan daha iyi oynadık. Çok daha iyi! Hırvatistan hep oyuna, topa hakip oldu. Orta sahada da etkiliydi.""Bu takım tarih yazdı. 20 yıl önce üçüncü olduktan sonra insanlar 'Bir daha asla olmaz' dedi. Ancak bu takım, yaptığımızdan fazlasını başardı""Oyuncular için gerçekten çok mutluyum. Çok yetenekli bir nesil, harika bir karakter ve harika taraftarlara sahibiz"