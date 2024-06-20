Sırbistan 1 puanı 90+6'da aldı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmanın başlama vuruşuyla birlikte Sırbistan maça etkili başlayan taraf olsa da Slovenya zaman zaman tehlikeli ataklar yakaladı.



37. dakikada Timi Elsnik'in ceza sahasına girerke çektiği şut direkten Sesko'nun önüne düştü. Müsait durumdaki Sesko'nun şutu üstten auta çıktı.



Ardından oyunun temposu gittikçe düştü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI



İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Sırbistan ataklarını sıklaştırmaya başladı.



47. dakikada Dusan Tadic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksander Mitrovic karşı karşıya pozisyonda Jan Oblak'ı geçemedi.



49. dakikada sol kanattan topla gelen Gacinovic çalımını açtıktan sonra ortasını açtı. Bijol'un ters vuruşu direğin hemen yanından kornere çıktı.



SLOVENYA GOLÜ BULDU



Sırbistan ataklarına yoğunluk verirken Slovenya hızlı çıktı ve golü buldu.



69. dakikada sol sağ kanattan topla gelen Zan Karnicnik pasını sol kanatta kendisini boşa çıkartan Timi Elsnik'e verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Elsnik arka direğe ortasını açtı ve boş kalan Karnicnik topu ağlara göndererek Slovenya'yı 1-0 öne geçirdi.



NET FIRSATLAR KAÇTI



71. dakikada Dusan Tadic'in pasında topla buluşan Zivkovic bekletmeden ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Aleksander Mitrovic'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.



75. dakikada Dusan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta altı pasın içerisinde Sergej Milinkovic-Savic'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.



SAHAYA TARAFTAR GİRDİ



78. dakikada ise sahaya bir taraftar atladı ve oyun kısa süreliğine durdu.



90+6'DA GELEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ



Ivica Ilic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Luka Jovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Sırbistan adına beraberliği sağladı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.



TADIC 82 DAKİKA SAHADA KALDI



Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, kaptanlık bandı ile sahaya çıktı ve 82 dakika sahada kaldı.



PUAN DURUMU



Bu maç sonrasında C Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde:



1- İngiltere (3 Puan)



2- Slovenya (2 Puan)



3- Danimarka (1 Puan)



4- Sırbistan (1 Puan)



