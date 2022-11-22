Simon Kjaer: 'FIFA bizi zor duruma sokuyor'

Danimarka'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takım kaptanı Simon Kjaer açıklamalarda bulundu.



Simon Kjaer, LGBTIQA+'ya destek olarak takılan 'OneLove' pazubandını FIFA'nın sarı kart tehdidi sonrası takmamasının eleştirilmesi üzerine, "Bence bu kesinliklesaçma. Sarı kart görme riskini göze aldığınız bir noktaya nasıl geldiğinizi anlamıyorum. Sportif açıdan ödün veremezsiniz. Birileri 'Bu riski al' diyor. Katılmıyorum. Maçın ilk 5 dakikasında bir ikili mücadelede sarı kart görüp takımımı 10 kişi bırakırsam ne olacak? O zaman ne diyecekler! Bu riski ben göze alamam." dedi.



Danimarka'nın kaptanı, "Bana üst üste bu soruları soruyorsunuz. Sormanız gereken kurum FIFA! Bizi bir pazubant nedeniyle zor bir duruma düşürüyorlar. Sorun burada. Hepimiz aslında aynı fikirdeyiz." cevabını verdi.



