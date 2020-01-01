Shevchenko: 'İyi çalışmanın ürünü bir takımız'

EURO 2020 son 16 turunda İsveç'i eleyerek çeyrek finale yükselen Ukrayna'nın hocası Andriy Shevchenko karşılaşmanın ardından konuştu.



Shevchenko iyi bir çalışmanın ürünü olan takımını tebrik ederek söze başladı ve "Bu sonuca ulaşmak için çok çalıştık. Seçtiğimiz plan işe yaradı. Standardın dışındaki çözümlere de karşı değilim. Kiminle atak yapacaklarını bildik. Tüm ekibime sarf ettikleri çaba için teşekkür ediyorum. Biz iyi çalışmanın ürünü bir takımız. İki takım da kaybetmek istemedi." diye konuştu.



Shevchenko kutlama yapmak için kısa bir süreleri olduğunu belirterek, "Gereken sürede kutlamamızı yaparak Roma'ya uçacağız ve yeni maçımıza hazırlanacağız" diye konuştu.



