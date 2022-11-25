Serdar Azmoun: 'Fenerbahçe'den teklif vardı'

İran'ın, Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Serdar Azmoun TRT Spor'a konuştu.



Türkçe bildiğini belirten ve röportajını Türkçe yapan İranlı futbolcu, "Çok iyi oynadık. Allah'a şükür 3 puanı aldık. Bitmedi, Amerika maçı ne olur bakacağız." dedi.



Fenerbahçe ile ilgili de bir itirafta bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Türkler'i çok seviyorum. Yaşasın Türkler. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, teklif vardı Fenerbahçe'den. Ama gol attım Fenerbahçe'ye özür dilerim. Umarım ileride bir gün Fenerbahçe'de oynarım" diye konuştu.



