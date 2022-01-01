Sepp Blatter: 'Dünya Kupası ABD'ye verilecekti'

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.



Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin hata olduğunu söyleyen Blatter, "Bunun Katar'da yapılması bir hata. O zamanki yürütme kurulunda 2018'de Rusya'nın, 2022'de ise ABD'nin ev sahibi olması konusunda anlaşmıştık. Uzun süredir birbirine zıt giden iki muuhalif ülke Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olsaydı bu bir barış jesti olurdu." diye konuştu.



Blatter ayrıca, "Michel Platini, beni aradı ve Katar'a oy vermesini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştüğünü söyledi. Ona 'şimdi ne olacak?' diye sordum. Bana 'sizin başkanınız sizden böyle bir şey istese ne yapardınız?' dedi. Gerçek şu ki; Platini'nin 4 oyu sayesinde Dünya Kupası Katar'a gitti. Altı ay sonra Katar, Fransa'dan 14.6 milyar dolara savaş uçağı satın aldı." ifadelerini kullandı.



