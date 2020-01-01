Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr için yasal iþlem

Trabzon Ýl Emniyet Müdürlüðü, A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ ile kaleci Uðurcan Çakýr hakkýnda hakaret içerikli paylaþým yaptýklarý gerekçesiyle 7 kiþi hakkýnda iþlem baþlatýldýðýný duyurdu.



Konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, Siber Suçlarla Mücadele Þubesi'nce son günlerde bazý sosyal medya platformlarýnda Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr hakkýnda hakaret içerikli paylaþým yapan kiþilerin belirlendiði ifade edildi.



Açýklamada, bu kapsamda, Ýstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve Ýzmir'de 1 kiþi olmak üzere toplam 7 kiþi hakkýnda iþlem baþlatýldýðý kaydedildi.



