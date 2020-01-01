AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr için yasal iþlem

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ ile kaleci Uðurcan Çakýr'aq hakaret içerikli paylaþýmlar yapanlar hakkýnda iþlem baþlatýldý

Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr için yasal iþlem
Trabzon Ýl Emniyet Müdürlüðü, A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ ile kaleci Uðurcan Çakýr hakkýnda hakaret içerikli paylaþým yaptýklarý gerekçesiyle 7 kiþi hakkýnda iþlem baþlatýldýðýný duyurdu.

Konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, Siber Suçlarla Mücadele Þubesi'nce son günlerde bazý sosyal medya platformlarýnda Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr hakkýnda hakaret içerikli paylaþým yapan kiþilerin belirlendiði ifade edildi.

Açýklamada, bu kapsamda, Ýstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve Ýzmir'de 1 kiþi olmak üzere toplam 7 kiþi hakkýnda iþlem baþlatýldýðý kaydedildi.

Son Dakika Haberleri
Þenol Güneþ ve Uðurcan Çakýr için yasal iþlem
Nihat Özdemir'den Þenol Güneþ açýklamasý
iddaa tahmini: Macaristan - Almanya
iddaa tahmini: Portekiz - Fransa
iddaa tahmini: Slovakya - Ýspanya
iddaa tahmini: Ýsveç - Polonya
Macaristan - Almanya maçý canlý olarak Tuttur'da
Portekiz - Fransa maçý canlý olarak Tuttur'da
Ýsveç - Polonya maçý canlý olarak Tuttur'da
Slovakya - Ýspanya maçý canlý olarak Tuttur'da
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play