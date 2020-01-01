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Þenol Güneþ'ten Taylan Antalyalý'ya tepki

A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, Taylan Antalyalý hakkýnda açýklamalarda bulundu.

Þenol Güneþ'ten Taylan Antalyalý'ya tepki
A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, Taylan Antalyalý'nýn EURO 2020'den hemen sonra ameliyat olmasý hakkýnda açýklamalar yaptý ve milli futbolcuyu eleþtirdi.

BANA NEDEN SÖYLEMEDÝN?

"Taylan, benim seyrettiðim maçlara göre daha duraðan gördüm. Dorukhan daha iyi göründü. Kaan'ý da denedim, Kaan daha iyi göründü, onu kullandým. Taylan Antalyalý 'Sakatlýðým yok' dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlýðým var deseydin, baþka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Git ameliyat ol dedim. Taylan Antalyalý için olumsuz bir durum bu."

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