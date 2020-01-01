Þenol Güneþ'ten Hamit Altýntop'a; 'Sokak aðzý'

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan Hamit Altýntop'un EURO 2020 sonrasý yaptýðý "Korkak oynadýk, ezildik" sözleri hakkýnda açýklamalarda bulundu.



HAMÝT BANA TELEFONDA SÖYLEMEDÝ



"Hiyerarþik düzeni biliyorum. Selim Aðabey A takýma, Hamit Altýntop ümit takýma bakýyor. Türk futboluyla ilgili ayný fikirdeyiz. Fikirdir bunlar. Zaman içerisinde yer deðiþtirebilir. Bu yazý çýktýktan sonra, bana geldi. Ben de dedim ki ezildik, daðýldýk, iyi oynamadýk. Bunu ne anlamda söyledi. Bana telefonda söylemedi. Selim Aðabey ve baþkan beraberdi, böyle bir konuþma geçti. Seni yerler diye mi ne konuþtular. Öyle bir þey yok. Hamit'e çok deðer veriyor yönetim kurulu, ben de deðer veriyorum.



NE KONUÞUYORSUN DEDÝM



O konuþmadan rahatsýz oldu. Ne anlatýyorsun dedim, 'Benle ilgili düþüncen varsa söylersin' dedim. Kamuoyunda rahatsýzlýk oluyor, bazen tekzip oluyor. Bazý þeyleri ben deðil kiþi tekzip eder, ben yap demem. Bu da ayný þekilde. Benle ilgili bir konu yok. Hamit çok deðerli bir insan, uluslararasý tecrübesi var. Bu konuþmalarý sokaktaki birinin aðzýyla yaparsa yanlýþ bulurum. Ancak beraber konuþurken bana 'Hocam' diyor, saygý duyuyor. Adýmlar acele edilmemesi lazým, fikirler zamaný gelince uygulanmalý. Almanya'nýn uzun yýllarda yaptýðýný bir anda yapmak istiyoruz.



