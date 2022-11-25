Senegal, Katar'a acımadı!

Ev sahibi ülke Katar, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Senegal, Katar'a acımadı!
Ev sahibi ülke Katar, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Senegal ile karşı karşıya geldi.

Al Thumama Stadium'da oynanan maçı Senegal 3-1 kazandı. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Boulaye Dia, 48. dakikada Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou ve 84. dakikada Bamba Dieng kaydetti. Katar'ın tek golünü 78. dakikada Muhammed Muntari attı.

Alanyaspor forması giyen ve maçta bir de gol atan Famara Diedhiou, maça 11'de başladı. 74. dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı.

PARAYLA SAADET OLMADI

Turnuvaya ev sahipliği yapan Katar, birçok yeni stat yaptı. Maddi anlamda çok fazla gideri olan Orta Doğu ülkesi, organizasyonda istediği başarıyı yakalayamadı. Katar bir önceki maçta da Ekvador'a 2-0 mağlup olmuştu.

Alınan bu sonucun ardından Senegal puanını 3'e çıkardı. Katar ise 0 puanla son sırada kaldı. Katar grubun son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Senegal ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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