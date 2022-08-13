Senegal, Enner Valencia'yı üzdü!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup etti ve rakibini geçerek üst tura yükseldi.
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Senegal ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 2-1'lik skorla kazandı.
Senegal, Ismaila Sarr'ın 44. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Ekvador, Moises Caicedo'nun 68. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak Senegal bu gole hemen cevap verdi. Kalidou Koulibaly, 70. dakikada attığı golle Senegal'in karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmada ağları sarsamayan 33 yaşındaki futbolcu, turnuvayı 3 gol ile tamamladı.
Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6 yaptı ve 7 puanlı lider Hollanda'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıktı. Ekvador ise 4 puanda 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.
Senegal, ikinci turda B Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak.
Senegal, Ismaila Sarr'ın 44. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Ekvador, Moises Caicedo'nun 68. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak Senegal bu gole hemen cevap verdi. Kalidou Koulibaly, 70. dakikada attığı golle Senegal'in karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmada ağları sarsamayan 33 yaşındaki futbolcu, turnuvayı 3 gol ile tamamladı.
Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6 yaptı ve 7 puanlı lider Hollanda'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıktı. Ekvador ise 4 puanda 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.
Senegal, ikinci turda B Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0