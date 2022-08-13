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Senegal, Enner Valencia'yı üzdü!

2022 Katar Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup etti ve rakibini geçerek üst tura yükseldi.

Senegal, Enner Valencia'yı üzdü!
2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Senegal ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 2-1'lik skorla kazandı.

Senegal, Ismaila Sarr'ın 44. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ekvador, Moises Caicedo'nun 68. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak Senegal bu gole hemen cevap verdi. Kalidou Koulibaly, 70. dakikada attığı golle Senegal'in karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Ekvador'da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmada ağları sarsamayan 33 yaşındaki futbolcu, turnuvayı 3 gol ile tamamladı.

Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6 yaptı ve 7 puanlı lider Hollanda'nın arkasından gruptan ikinci olarak çıktı. Ekvador ise 4 puanda 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.

Senegal, ikinci turda B Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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