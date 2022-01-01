Scaloni: 'Messi'yi çok özleyeceðiz! Þimdi tadýný çýkarýn'

Arjantin Milli Takým Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupasý'nda Lionel Messi'nin sürekli alkýþlanmasý gerektiðini çünkü sonraki turnuvalarda çok özleneceðini dile getirdi.



Messi'nin son Dünya Kupasý'yla ilgili olarak konuþan Scaloni, "Messi, Roger Federer gibi! Federer emekli oldu ve emekli olurken neler yaþandý? Herkes 'Artýk olmayacak' diyerek üzüldü. Kaçýmýz Federer'in yeniden tenis oynadýðýný görmek ister? Hepimiz. Çünkü, Federer'i izlemek harikaydý. Aynýsý Messi için de geçerli olacak. Öyleyse tadýný çýkaralým. Arjantin ne olursa olsun Messi'yi alkýþlamalý." dedi.



Arjantin'in hocasý, "Dünya Kupasý öncesi sözleþme imzaladýðým için mtluyum. Devam etmek istiyorum. Kim Arjantin'in hocasý olmak istemez ki!" ifadelerini kullandý.



"Katar'a büyük bir kadroyla gitmek istemiyorum." diyen Scaloni, "Harika takýmlar ve Dünya Kupasý'ný kimin kazanabileceðini söylemek zor. Dünya Kupasý'nda ne olmasý gerekiyorsa olacak. Ancak, biz son ana kadar savaþacaðýz." sözleriyle konuþmasýný noktaladý.



Arjantin'in Katar'daki macerasý, 22 Kasým'da Suudi Arabistan maçýyla baþlayacak.



