Salih Özcan'dan geleceği için açıklama

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'da yıldız oyuncu Salih Özcan açıklamalarda bulundu.



Adı zaman zaman Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceğine dair gelen bir soruyu yanıtladı.



"TÜM ODAĞIM BURADA"



Şu an için tek düşüncesinin A Milli Takım olduğunu söyleyen Salih Özcan şu ifadeleri kullandı:



"Şu anda konsantrem milli takımda. Turnuvayı en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Dortmund'da iki sene daha sözleşmem var. Gayet rahatım, kendimi iyi hissediyorum. O yüzden o konuda fazla düşünmedim. Ama futbolda her an bir şeyler olabilir. Dediğim gibi, kafamı fazla o konuda yormadım."



34 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.