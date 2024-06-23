Salih Özcan'dan geleceği için açıklama

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Salih Özcan geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan'dan geleceği için açıklama
Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'da yıldız oyuncu Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

Adı zaman zaman Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceğine dair gelen bir soruyu yanıtladı.

"TÜM ODAĞIM BURADA"

Şu an için tek düşüncesinin A Milli Takım olduğunu söyleyen Salih Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda konsantrem milli takımda. Turnuvayı en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Dortmund'da iki sene daha sözleşmem var. Gayet rahatım, kendimi iyi hissediyorum. O yüzden o konuda fazla düşünmedim. Ama futbolda her an bir şeyler olabilir. Dediğim gibi, kafamı fazla o konuda yormadım."

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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