Saliba: "Zor ama kabul etmeliyiz"

Fransa'nın savunma oyuncusu William Saliba, İspanya maçının ardından konuştu.

Saliba: 'Zor ama kabul etmeliyiz'
Fransa'nın savunma oyuncusu William Saliba, İspanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Saliba, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü daha iyisini yapabilirdik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fransız savunma oyuncusu, "İlk golü biz attık ama sonra İspanya iki gol attı. Dürüst olmak gerekirse bizden daha iyilerdi, bunu kabul etmek zorundayız. Zor ama durum böyle. Geri dönmek için her şeyimizi verdik ama olmadı." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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