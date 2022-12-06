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Saiss: "Çeyrek finalde de aynısını yapacağız"

Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, İspanya zaferiyle ilgili konuştu.

Saiss: 'Çeyrek finalde de aynısını yapacağız'
Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, İspanya zaferini değerlendirdi.

Deneyimli savunmacı maç sonu açıklamasına "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin birşeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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