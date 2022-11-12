Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok!

Senegal Milli Takımı'na yıldız ismi Sadio Mane'den kötü haber geldi.



Sakatlığı bulunmasına rağmen, Dünya Kupası kadrosunda yer alan Mane'nin turnuvayı kaçıracağı açıklandı.



Senegal Milli Takımı doktoru tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin turnuvayı kaçırmasının yanı sıra ameliyat olacağı belirtildi.



NELER OLMUŞTU?



Kısa bir süre önce Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu.



Senegal basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan ancak teknik direktör Aliou Cisse tarafından kadroya dahil edilen Bayern Münihli Mane için doğduğu köy Bambali'de dua edildi.



Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.



Senegal'de neredeyse tüm halkın dualarına rağmen Sadio Mane bir türlü iyileşemedi ve kadrodan çıkarıldı.



