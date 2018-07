Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda korkular boşa çıktı!

- Korkular boşa çıktı

- Sokaklar karnaval yeri

- "Rusya'yı böyle bilmiyorduk"

- "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası"

- Buz hokeyinden futbola geçiş

- En büyük sorun Kiril alfabesi

- Rusların tek eksiği tezahürat

- Tüm maçlarda statlar doldu

- Sürprizlerin turnuvasını Fransa kazandı

Fransa'nın şampiyonluğa ulaştığı, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra Rusya algısının da dünyada değişimine katkı sağlayacak bir şampiyona olarak anılacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyon boyunca her konuşmalarında bu konuya dikkati çekti.Turnuvanın açılışından bir gün önce gerçekleştirilen FIFA Kongresi'nde konuşan Putin'in, "Futbol bir şov ama asıl önemli olan burada kültürlerin kaynaşmasıdır." sözü Dünya Kupası'nın hedefini de bir anlamda ortaya koymuştu.Rusya'daki şampiyona öncesinde dünya basınında Rus holiganların büyük olaylar çıkaracağı haberleri yer almıştı. Dünya Kupası'na gidecek taraftarlar dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılıyordu.Rus Ligi'nde yaşanan ırkçılık olaylarının da Dünya Kupası için farklı kıtalardan takımların gelişiyle artacağı iddia ediliyordu.Rusya ile ilgili bu kaygılar tamamen boşa çıktı. Dünya kupaları tarihinin belki de en sorunsuz turnuvası Rusya'da yaşandı.Alınan üst düzey güvenlik önlemlerinin de etkisi bunda büyük rol oynadı. Ülkenin çeşitli yerlerinden takviye edilen Rus askerleri, tüm maçlarda ve şehirlerde güvenliği sağladı.Rusya'da maçlara ev sahipliği yapan 11 şehir, 32 gün boyunca adeta bir karnaval yerine döndü. Taraftarlar, maç olsun olmasın şehirlerin sokaklarını hep doldurdu.Formaları, renkli kıyafetleri ve tezahüratları ile Moskova sokaklarını renklendiren taraftarlara Rus halkının da ilgisi büyüktü.Rusya'da ev sahibi dışında en çok Brezilyalı ve Arjantinli taraftarlar yer aldı. Brezilya ve Arjantin'i, Meksika ve Peru takip etti. Arap ülkeleri Mısır, Fas ve Tunus'tan taraftarlar da turnuvada ağırlıklarını hissettirdi.Rusya'daki turnuvaya, takımları olmamasına rağmen ABD'li ve Çinli futbolseverler de ilgi gösterdi. Farklı ülkelerin formalarını giyen bu iki ülkeden futbolseverleri her maçta görmek mümkündü.Rusya'da sıkı olarak bilinen kurallar da milyonlarca taraftarın ziyaret etmesiyle biraz yumuşatıldı. Güvenlik güçleri zaman zaman sınırlarını zorlayan taraftarlara bile anlayışlı davrandı.Dünya Kupası için Rusya'ya gelen taraftarların büyük çoğunluğu kafalarındaki Rusya algısının yanlış olduğu konusunda hemfikir gibiydi.Rusya'ya gelmeden önce farklı tedirginlikler taşıyan taraftarlarla konuşulduğunda en çok duyulan söz ise "Rusya'yı yanlış öğrenmişiz. Rusya'yı böyle bilmiyorduk." oluyor.FIFA Başkanı Gianni Infantino, final maçından iki gün önce düzenlenen basın toplantısında Rusya'daki şampiyonayı, "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası" sözüyle özetledi.Infantino, müthiş maçların oynandığını, halkın misafirperverliği ve oluşan atmosfer ile Rusya'nın bir futbol ülkesi haline geldiğini söyledi.Infantino'nun da söylediği gibi Dünya Kupası, Rusya'da futbola bakışı da değiştirdi. Rusların turnuva öncesinde takımlarından beklentisi düşüktü. Takımlarının gruptan çıkması ve İspanya'yı elemesi ise onlar için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi.Rusya'daki şampiyonanın ilk günlerinde "Bizim sporumuz buz hokeyi, futbol değil." diyen Ruslar, takımlarının başarısıyla futbola yöneldi. Rus bayraklı taraftarların sayısı da her geçen gün arttı. Hırvatistan'a çeyrek finalde elenmeleri aslında onlar için belki de şampiyonluk değerindeydi.Rusya'da taraftarların yaşadığı en büyük sorun ise Kiril alfabesi oldu. Kiril alfabesinin farklı oluşu ülkeye gelen futbolseverleri oldukça zorladı.Kiril alfabesi, yemek siparişi verme, metro kullanımı ve yer bulma konusunda futbolseverleri adeta zorlu bir teste soktu.Rusya'da İngilizce bilme oranının da diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olması, bu testin zorluğunu arttırdı. Yemek siparişi sırasında tavuk söylemek için tavuk taklidi yapan ve sesi çıkaran taraftarları da görmek mümkündü.Rusya'da güvenli, sorunsuz ve güzel bir turnuva sona erdi. Rus taraftarların belki de tek eksiği tezahürat repertuvarlarıydı.Güney Amerika ve Afrika temsilcilerinin renkli ve tempolu tezahüratlarının yanında Ruslar biraz geride kaldı.Her maçta tribünde yer alan Rus taraftarlar, sürekli olarak Rusya anlamına gelen "Rassia, Rassia" tezahüratını yaptılar. Rusya, bu turnuvanın etkisiyle bir futbol ülkesi haline gelirken, belki bu tezahürat repertuarı da zenginleşir.Rusya'daki turnuva, tribün doluluk oranında da zirvedeydi. Bu şampiyonada ilk kez uygulamaya konulan Taraftar Kimlik Kartı (FAN ID) sisteminin de katkısıyla statlar her maçta neredeyse tamamen doldu.Taraftarlar, fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı FAN ID kartları ile maçlara girebildi. Yalnızca bileti olan taraftarların alabildiği FAN ID kartları futbolseverlere Rusya'ya da vizesiz giriş imkanı sağladı.FAN ID kart sahibi taraftarlar, toplu taşıma araçlarını ve şehirler arası trenleri de ücretsiz olarak kullandılar.Rusya'daki turnuva sürprizlerin turnuvası olarak da tarihteki yerini aldı.Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya grup aşamasını geçemedi. Ronaldolu Portekiz ve Messili Arjantin son 16 turunda, Neymarlı Brezilya ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.Dünya Kupası'na Avrupa takımları damga vurdu. Yarı finali 4 Avrupa takımı oynadı. Fransa-Belçika ve Hırvatistan-İngiltere karşılaşmaları finale yükselmek için oynandı. Finalde ise Fransa, Hırvatistan'ı yenerek tarihindeki ikinci Dünya Kupası ile ülkesine döndü.